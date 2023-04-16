Леса, мосты и детские игрушки. Спасатели рассказали, где чаще всего встречаются мины

Российские оккупанты могут маскировать взрывчатку под бытовые предметы и оставлять их в неочевидных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

"Иногда заминированы неочевидные места, такие как берега рек, лесопарковые зоны, детские площадки, колодцы. Также враг прячет взрывные устройства в домах, маскирует их под бытовые предметы и даже минирует игрушки", - отмечают спасатели.

Отметим, что не стоит приближаться к территориям, рядом с которыми есть знак "Стоп мины" в виде черепа и скрещенных костей. Однако не все заминированные участки имеют такой знак. К тому же опасными являются участки с бело-красной полоской без таблички "Стоп мины".

ГСЧС собрала список потенциально опасных мест и территорий. В частности, к ним относятся:

улицы и дворики, где проходили боевые действия;

военно-стратегические локации на местности, как аэропорт или полигон;

объекты стратегической инфраструктуры;

местность у мостов, обочины дорог;

военные контрольно-пропускные пункты;

водные источники, колодцы, берега рек;

поле, лесополосы, леса;

кладбище;

тела погибших людей;

детские игрушки.

Полный список смотрите на иллюстрациях.