Без лишних вопросов. "ПриватБанк" будет узнавать клиентов по голосу

"ПриватБанк" запустил технологию голосовой биометрии для безопасного и быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки 3700.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ПриватБанк".
Распознавание голоса клиента упрощает обслуживание по телефону без традиционных дополнительных вопросов безопасности, сообщают в банке.
Чтобы воспользоваться новой технологией безопасного обслуживания, надо через веб версию "Приват24" создать голосовой слепок - запись вашего голоса. В дальнейшем при каждом обращении на горячую линию 3700 система будет быстро распознавать клиента.
"До конца года через систему голосовой идентификации ПриватБанк планирует обслуживать более 80% клиентов, которые обычно пользуются услугами банка по телефону", - сообщили в "ПриватБанк".
Напомним, ПриватБанк запустил пилотный проект эмиссии платежных карт национальной платежной системы "Простір". На первом этапе проекта такие карты по желанию клиентов можно оформить в базовых отделениях банка во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.