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Без зайвих питань. "ПриватБанк" впізнаватиме клієнтів по голосу

Фото: гроші (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

"ПриватБанк" запустив технологію голосової біометрії для безпечного та швидкого обслуговування за телефоном клієнтської підтримки 3700.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ПриватБанк".

Розпізнавання голосу клієнта спрощує обслуговування за телефоном без традиційних додаткових питань безпеки, повідомляють в банку.

Щоб скористатися новою технологією безпечного обслуговування, треба через веб версію "Приват24" створити голосовий зліпок - запис вашого голосу. Надалі при кожному зверненні на гарячу лінію 3700 система швидко розпізнаватиме клієнта.

"До кінця року через систему голосової ідентифікації ПриватБанк планує обслуговувати понад 80% клієнтів, які зазвичай користуються послугами банку за телефоном", - повідомили в "ПриватБанк".

Нагадаємо, ПриватБанк запустив пілотний проект емісії платіжних карток національної платіжної системи "Простір". На першому етапі проекту такі картки за бажанням клієнтів можна оформити у базових відділеннях банку у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях.

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ПриватБанк