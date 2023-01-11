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Не лишилось командирів? Начгенштабу РФ став командувачем окупантами в Україні

Фото: начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов Валерій (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов Валерій Васильович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони РФ.

"Командувачем Об'єднаного угрупування військ (сил) призначено начальника Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова", - йдеться у повідомленні.

Колишнього командувача Об'єднаного угрупування військ Сергія Суровікіна призначено його заступником. Також серед заступників Герасимова є головнокомандувач Сухопутними військами генерал армії Олег Салюков, а також заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ генерал-полковник Олексій Кім.

Міністерство виправдовуючись заявило, що такі перестановки пов'язані з "розширенням масштабу вирішуваних у ході його проведення завдань, необхідністю організації більш тісної взаємодії між видами та родами військ Збройних Сил, а також підвищенням якості всіх видів забезпечення та ефективності управління угрупованнями військ (сил)".

Нагадаємо, що у жовтні Суровікіна призначили новим командувачем окупантами в Україні.

Вже через місяць Суровікін вирішив вивести російські війська з Херсону.

США намагалися перешкодити спробі українських військових ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, коли він приїхав до зони бойових дій.

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Російська ФедераціяАртур ГерасимовВійна в Україні