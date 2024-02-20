Не лише зброя. Нова допомога для України містить ще дві важливі частини, - посол США

"Вимога президента щодо України містить три частини: перша - безпека, тобто зброя, друга - пряма підтримка бюджету, що само собою зрозуміло, і третя - підтримка економіки. У той час як складова безпеки всім очевидна, багато хто не розуміє важливість підтримки бюджету та економіки", - розповіла Брінк.

За словами посла, вона разом з головою Пентагону Ллойдом Остіном, держсекретарем Ентоні Блінкеном і не лише надіслали листи до Конгресу, в яких пояснили важливість прямої підтримки бюджету та економіки України.

"Важливість полягає в тому, що Україна має виграти, Україна має вижити, і її економіка має вижити. І ідея підтримки бюджету полягає не в тому, щоб допомогти у поточній ситуації, а щоб йти вперед до самодостатності", - зазначила Брінк.

Вона уточнила, що більша частина фіндопомоги США має бути спрямована на розвиток українського експорту - відкриття шляхів збуту, удосконалення КПП, підтримку бізнесу, який готовий експортувати свої товари.

Також важливим пунктом була енергетика. Штати вже виділили близько мільярда доларів для підтримки енергосистеми України - на ремонт пошкоджень та формування децентралізованої сучасної системи.

Як розповіла дипломат, у США вона бачить певну втому від війни в Україні. Але наша країна не хоче бути залежною від інших держав.

"Тому ми хочемо допомогти українцям отримати країну, про яку вони мріють і якої прагнуть - незалежна, суверенна, процвітаюча і у складі євроатлантичних організацій - ЄС і НАТО. І ми це підтримуємо", - підкреслила Брінк.

Вона впевнена, що Конгрес схвалить нову допомогу Україні. Але терміни та розмір поки що спрогнозувати не можна.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США вже кілька місяців не можуть виділити нове фінансування допомоги Україні, щоб відновити постачання зброї і не лише.

Нещодавно Сенат ухвалив законопроект, в якому передбачено понад 60 млрд доларів для нашої країни.

Але в Палаті представників поки що відмовляються виносити його на розгляд. Також з'являються ініціативи про те, щоб виділити для України менше 60 млрд доларів - лише на військову допомогу без підтримки бюджету та економіки.