Не лише водії. Які штрафи можуть отримати пішоходи за порушення ПДР

На дорогах часто спостерігається ситуація, коли пішоходи, не усвідомлюючи ризику, наражають себе на небезпеку. Багато хто вважає, що закон завжди на їхньому боці, проте це далеко не так.
Безвідповідальна поведінка на дорозі може мати серйозні наслідки. Які штрафи загрожують пішоходам - у матеріалі РБК-Україна.
ПДР чітко регламентують поведінку пішоходів на дорозі. Ось основні правила, які необхідно знати:
Стаття 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачає відповідальність для пішоходів, які не дотримуються правил дорожнього руху, зокрема ігнорують сигнали регулювання, переходять дорогу в недозволених місцях або перед транспортом, що наближається. За такі порушення передбачений штраф у розмірі 255 гривень. Якщо ж пішохід знаходиться в стані сп'яніння, штраф збільшується до 680 гривень.
Якщо такі дії пішохода спричинили аварійну ситуацію, його можуть оштрафувати на 850 гривень або призначити громадські роботи терміном від 20 до 40 годин. У цьому випадку рішення приймає суд, а не поліцейський.
Крім того, порушник зобов’язаний сплатити судовий збір, який у 2024 році становить 605,60 гривень.
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