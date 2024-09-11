Не лише водії. Які штрафи можуть отримати пішоходи за порушення ПДР

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Чому виникають аварії за участі пішоходів?

Нехтування правилами: Багато пішоходів переконані, що можуть переходити дорогу де завгодно і коли завгодно. Вони не звертають уваги на сигнали світлофорів, не користуються пішохідними переходами, а часто йдуть по проїжджій частині, особливо в темну пору доби.

Багато пішоходів переконані, що можуть переходити дорогу де завгодно і коли завгодно. Вони не звертають уваги на сигнали світлофорів, не користуються пішохідними переходами, а часто йдуть по проїжджій частині, особливо в темну пору доби. Розсіяність: Розмови по телефону, прослуховування музики в навушниках, заглибленість у власні думки – все це відволікає пішоходів від дороги і може призвести до непередбачуваних ситуацій.

Розмови по телефону, прослуховування музики в навушниках, заглибленість у власні думки – все це відволікає пішоходів від дороги і може призвести до непередбачуваних ситуацій. Неправильна оцінка ситуації на дорозі: Пішоходи часто недооцінюють швидкість руху автомобілів і не враховують реакцію водіїв.

Що кажуть Правила дорожнього руху?

ПДР чітко регламентують поведінку пішоходів на дорозі. Ось основні правила, які необхідно знати:

Переходити дорогу тільки в дозволених місцях: Пішохідні переходи, підземні та надземні переходи, перехрестя тротуарів або узбіч – це єдині безпечні місця для переходу дороги.

Пішохідні переходи, підземні та надземні переходи, перехрестя тротуарів або узбіч – це єдині безпечні місця для переходу дороги. Переконатися у відсутності небезпеки: Перед тим як вийти на проїжджу частину, необхідно переконатися, що всі автомобілі зупинилися і пропускають вас. Не можна раптово вибігати на дорогу, навіть на зелений сигнал світлофора.

Перед тим як вийти на проїжджу частину, необхідно переконатися, що всі автомобілі зупинилися і пропускають вас. Не можна раптово вибігати на дорогу, навіть на зелений сигнал світлофора. Дотримуватися правил поведінки на нерегульованих переходах: На нерегульованих пішохідних переходах пішоходи мають перевагу, але водії зобов'язані зменшити швидкість або зупинитися, щоб пропустити пішоходів.

Яка відповідальність за порушення ПДР пішоходами?

Стаття 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачає відповідальність для пішоходів, які не дотримуються правил дорожнього руху, зокрема ігнорують сигнали регулювання, переходять дорогу в недозволених місцях або перед транспортом, що наближається. За такі порушення передбачений штраф у розмірі 255 гривень. Якщо ж пішохід знаходиться в стані сп'яніння, штраф збільшується до 680 гривень.

Якщо такі дії пішохода спричинили аварійну ситуацію, його можуть оштрафувати на 850 гривень або призначити громадські роботи терміном від 20 до 40 годин. У цьому випадку рішення приймає суд, а не поліцейський.

Крім того, порушник зобов’язаний сплатити судовий збір, який у 2024 році становить 605,60 гривень.