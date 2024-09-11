Не только водители. Какие штрафы могут получить пешеходы за нарушение ПДД

На дорогах часто наблюдается ситуация, когда пешеходы, не осознавая риска, подвергают себя опасности. Многие считают, что закон всегда на их стороне, однако это далеко не так.
Безответственное поведение на дороге может иметь серьезные последствия. Какие штрафы угрожают пешеходам – в материале РБК-Украина.
ПДД четко регламентируют поведение пешеходов на дороге. Вот основные правила, которые необходимо знать:
Статья 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предусматривает ответственность для пешеходов, которые не соблюдают правила дорожного движения, в частности игнорируют сигналы регулирования, переходят дорогу в неположенных местах или перед приближающимся транспортом. За такие нарушения предусмотрен штраф в размере 255 гривен. Если же пешеход находится в состоянии опьянения, штраф увеличивается до 680 гривен.
Если такие действия пешехода повлекли аварийную ситуацию, его могут оштрафовать на 850 гривен или назначить общественные работы сроком от 20 до 40 часов. В этом случае решение принимает суд, а не полицейский.
Кроме того, нарушитель обязан уплатить судебный сбор, который в 2024 году составляет 605,60 гривен.
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