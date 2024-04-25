Не лише важливо, але й корисно: що потрібно знати про донорство крові

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Хто та зі скількох років може бути донором

Донорами крові в Україні можуть бути здорові люди віком від 18 років і вагою від 50 кг, хоча у деяких центрах крові приймають лише людей із вагою від 55-60 кг.

Здавати кров можуть українці, а також іноземці, що мають постійну посвідку на проживання в Україні.

Якщо з віком та кілограмами більш-менш зрозуміло, то важче зрозуміти, що означає вираз здорова людина. Здорова людина - це та людина, яка не має протипоказань.

Якщо вам властиві хронічні захворювання, ви приймаєте ліки чи стоїте на обліку, ви не можете бути донором тимчасово або взагалі.

Загалом протипоказання поділяють на тимчасові та абсолютні. Перед походом до центру здачі крові важливо обов'язково з ними ознайомитися.

Як підготовитись до здачі крові

За три дні до здавання крові відмовтеся від приймання анальгетиків та аспірину, а також ліків, що їх містять, адже ці речовини погіршують зсідання крові.

Не вживайте алкоголь за 48 годин до здавання крові. З раціону також варто виключити

жирну,

смажену,

копчену,

молочну їжу,

соління.

Обов’язково виспіться і з’їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді). Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).

Не куріть за годину до здавання крові. Під час огляду лікарем перед донацією відверто відповідайте на запитання і не приховуйте інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин і перенесені захворювання.

Як часто можна здавати кров

Чоловіки можуть здавати кров не більше 5 разів на рік, жінки - не більше 4 разів на рік. Після п’яти регулярних донацій рекомендовано зробити перерву не менше 3 місяців.

Детальніше про інтервали між донаціями можна дізнатися з таблиці, де цифри - це кількість днів, після яких можна продовжити здавати кров.

Що отримує донор після здачі

Після донації крові чи її компонентів донору видається довідка щодо надання пільг відповідно до закону України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

У день донації особа, яка виявила бажання здійснити донацію крові звільняється від роботи зі збереженням за нею середнього заробітку коштом коштів власника підприємства.

В той час, як студенти у зазначені дні звільняються від занять.

Щобільше, після кожного дня донації надається ще один додатковий день відпочинку зі збереженням за нею середнього заробітку коштом коштів власника відповідного підприємства.

За бажанням такої особи цей день приєднується до щорічної відпустки.

Додаткові пільги, що надаються донорам

У разі здійснення, протягом року безоплатно донації крові в сумарній кількості, що дорівнює:

двом разовим максимально допустимим дозам;

плазми крові в сумарній кількості, що дорівнює чотирьом разовим максимально допустимим дозам;

тромбоцитів у двох разових донаціях методом аферезу.

Працівники протягом 1 року після здійснення донації крові мають право на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати донора незалежно від стажу роботи.

Студенти протягом 1 року після здійснення донації крові мають право на отримання за місцем навчання грошової допомоги у розмірі 25 відсотків встановленої у закладі освіти стипендії.

Військовослужбовці строкової служби та курсанти військових закладів освіти протягом 6 місяців після здійснення донації кров мають право за місцем проходження служби на одержання грошової надбавки у розмірі 25 відсотків призначеного їм грошового забезпечення.

Чому бути донором крові - корисно

Науково доведено, що у донорів значно менший ризик серцево-судинних захворювань. Американська медична асоціація стверджує, що люди, які здавали кров щопівроку, мали менше інфарктів та інсультів.

Масштабне дослідження фінських донорів показало, що здавання крові хоча б раз на рік знизило ризик хвороб серця на 88%.

У донорів кращий баланс холестерину і нижчий його загальний рівень - отже, менша ймовірність серцево-судинних хвороб.

У донорів менші ризики захворіти на рак легень, прямої кишки, шлунку та гортані.

Річ не лише в тому, що донори зазвичай стежать за своїм здоров’ям. Можлива причина - зниження рівня неорганічного заліза, шкідливого для здоров’я.

Зокрема, донорство крові зменшує ризик гемохроматозу. Це хвороба, коли іони заліза накопичуються в печінці та інших органах. Її симптоми перекриваються проявами інших недуг, і їх важко розпізнати та вчасно вжити заходів.

У донорів менше проявів запалення та вищий так званий антиоксидантний статус, тобто їхній організм краще знешкоджує вільні радикали.

Донору регулярно та безоплатно роблять аналізи на гемоглобін, ВІЛ, гепатити B та C і сифіліс.

Де можна провести донацію

З початком повномасштабного вторгнення на вимогу правоохоронних органів адреси центрів крові були приховані з публічних джерел, однак знайти їх можна долучившись до донорів.

Для цього необхідно лише зареєструватись у кабінеті донора в розділі "Де здати кров".

Донорство крові під час війни

З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну через зростання великої кількості постраждалих в країні існує великий попит на кров різних груп та резус-факторів.

У різних куточках країни проводилися й продовжують проводитися заходи із популяризації донорського руху та залучення людей до здачі крові.

Донорська кров наразі йде на потреби медичних закладів й порятунку тих людей, які цього найбільше потребують.

За бажання ви можете стати частиною команди Українського Червоного Хреста, та взяти участь у заходах присвячених донорству крові у вашому регіоні.

Почесний донор України: хто може отримати цей статус і що він дає

Попри те, що регулярні донори здають кров не задля відзнак, мати їх усе ж приємно.

Статус Почесного донора України можуть отримати громадяни, які безоплатно здали:

цільну кров - 40 доз;

плазму крові - 60 доз;

компоненти крові, заготовлені методом аферезу (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити) - 40 доз.

Таким особам видається посвідчення і вручається нагрудний знак "Почесний донор України" в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Почесні донори України серед іншого мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.