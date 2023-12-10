Не лише Україна та Ізраїль: у 2023 році у світі відбувається 183 регіональні конфлікти

У 2023 році у світі відбувається 183 регіональні та локальні конфлікти, що є найвищим показником за останні три десятиліття.
Про це йдеться у щорічному дослідженні збройних конфліктів Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У дослідженні стверджується, що "нерозв'язність є визначальною рисою сучасного ландшафту глобальних конфліктів". Недержавні збройні угруповання, серед яких ХАМАС у Секторі Газа - лише найпомітніше, відіграють згубну роль. У багатьох місцях ці сили підтримуються деструктивними великими державами, зокрема Росією та Іраном.
У дослідженні йдеться про те, що будь-яка перспектива врегулювання російської війни має залежати від "отримання Києвом гарантій безпеки, які забезпечать майбутню територіальну цілісність України від зовнішньої агресії".
По всьому світу відбуваються прикордонні зіткнення, з яких спроба Росії захопити Україну - лише найбільш руйнівна. Азербайджан захопив Нагірний Карабах, що призвело до втечі понад 100 тисяч його вірменських жителів.
Зберігається напруженість у відносинах між Росією і Грузією, а у відносинах між Алжиром і Марокко ситуація гірша, ніж будь-коли в сучасності. У Пакистані загострився внутрішній тероризм, а напруга у відносинах з антимусульманським урядом Індії досягла небезпечної позначки.
"Кліматична криза, що прискорюється, продовжує діяти як мультиплікатор як корінних причин конфліктів, так і інституційних слабкостей у нестабільних країнах", - ідеться в дослідженні.
При цьому наголошується, що інтенсивність конфліктів зростає з року в рік: в останньому дослідженні кількість загиблих збільшилася на 14 %, а кількість насильницьких подій - на 28 %.
Автори описують світ, у якому "домінують дедалі важче розв'язувані конфлікти та збройне насильство на тлі збільшення кількості дійових осіб, складних мотивів, що перетинаються, глобального впливу та прискореної зміни клімату".
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