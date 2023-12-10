Не только Украина и Израиль: в 2023 году в мире происходит 183 региональных конфликтов

В иследовании гоаорится, что "неразрешимость является определяющей чертой современного ландшафта глобальных конфликтов". Негосударственные вооруженные группировки, среди которых ХАМАС в Секторе Газа - лишь самая заметная, играют пагубную роль. Во многих местах эти силы поддерживаются деструктивными крупными державами, в частности Россией и Ираном.

В исследовании говорится, что любая перспектива урегулирования российской войны должна зависеть от "получения Киевом гарантий безопасности, которые обеспечат будущую территориальную целостность Украины от внешней агрессии".

По всему миру происходят пограничные столкновения, из которых попытка России захватить Украину - лишь самая разрушительная. Азербайджан захватил Нагорный Карабах, что привело к бегству более 100 тысяч его армянских жителей.

Сохраняется напряженность в отношениях между Россией и Грузией, а в отношениях между Алжиром и Марокко ситуация хуже, чем когда-либо в современности. В Пакистане обострился внутренний терроризм, а напряжение в отношениях с антимусульманским правительством Индии достигло опасной отметки.

"Ускоряющийся климатический кризис продолжает действовать в качестве мультипликатора как коренных причин конфликтов, так и институциональных слабостей в нестабильных странах", - говорится в исследовании.

При этом отмечается, что интенсивность конфликтов растет из года в год: в последнем исследовании число погибших увеличилось на 14 %, а число насильственных событий - на 28 %.

Авторы описывают мир, в котором "доминируют все более трудноразрешимые конфликты и вооруженное насилие на фоне увеличения числа действующих лиц, сложных и пересекающихся мотивов, глобального влияния и ускоряющегося изменения климата".