Не лише Угорщина. ЗМІ дізналися, хто ще блокує нові санкції проти РФ

Наразі ЄС обговорює 11-й пакет санкцій проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Якщо десять попередніх пакетів санкцій були спрямовані на заходи зі спустошення "військової скрині" російського диктатора Володимира Путіна, то тепер Брюссель хоче уникнути обходу своїх санкцій.

Як безпрецедентний крок для ЄС нинішній пакет санкцій може бути спрямований проти інших країн, які допомагають Москві ухилятися від торгового ембарго.

Однак Угорщина і Греція спільно виступили проти, пов'язавши своє схвалення пакета з окремою складною проблемою, пов'язаною з Україною, - списком компаній, що іменуються "спонсорами війни".

Угорщина і Греція наполягають, щоб деякі їхні компанії були викреслені з цього списку, перш ніж вони погодяться на пакет санкцій. Хоча зазвичай ці питання не пов'язані між собою, Угорщина і Греція використовують пакет санкцій як політичний важіль, щоб виключити свої компанії зі списку України.

"Греція повторила, що якщо будуть конкретні докази порушення санкцій, їх мають довести до відома відповідних держав-членів на технічному рівні, щоб це було належним чином розслідувано, а потім було вжито належних дій", - сказав дипломат.

Санкції ЄС проти Росії

Європейський союз зараз працює над одинадцятим пакетом антиросійських санкцій, на тлі чого частина країн-членів відновили тиск проти ядерної промисловості країни. Пізніше стало відомо, що ЄС поки що не планує вводити санкції проти компанії "Росатом".

Водночас, країни ЄС планують допомогти своїм компаніям вийти з російського ринку на тлі ризику оподаткування для фінансування війни. В 11-му пакеті санкцій можуть опинитися ще близько 100 компаній та осіб.

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