Більшість українців у Німеччині розглядають повернення додому лише після війни, - ЗМІ

Близько 60 українців у Берліні звернулися до Центру єдності з питаннями щодо повернення додому. Серед них було лише троє чоловіків призовного віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rheinische Post.
За даними консультаційного центру Unity Hub Berlin, громадяни зверталися переважно за інформаційною та консультаційною допомогою. Вони цікавилися загальними умовами для виїзду, наявними механізмами підтримки та перспективами реінтеграції в Україні.
Переважна більшість заявників зазначає, що розглядає можливість повернення в Україну лише після остаточного припинення активних бойових дій та стабілізації безпекової ситуації.
У центрі також уточнили, що серед усіх, хто звернувся, було лише троє чоловіків призовного віку.
У Unity Hub Berlin зауважили, що не мають підтверджених даних про кількість людей, які на кінець жовтня після консультацій розпочали практичну підготовку до виїзду чи фактично повернулися в Україну.
За інформацією МВС Німеччини, наприкінці травня в країні проживали понад 1,3 млн українців, які виїхали через війну. З них майже 266 тисяч становили чоловіки віком від 23 до 60 років.
Водночас сама наявність цих чоловіків у Німеччині не означає, що всі вони підлягають мобілізації. Частина громадян може мати передбачені законодавством підстави для звільнення від військової служби.
Центри єдності (Unity Hubs) - це простори, де українці можуть отримати інформаційно-консультаційну підтримку, дізнатися про можливості в Україні та долучитися до культурних, освітніх і громадських заходів. Їх створюють і забезпечують роботу відповідно до домовленостей між Україною та країнами перебування.
Зокрема, Unity Hub Berlin надає консультації щодо пенсій і соціальних виплат в Україні, користування порталом Пенсійного фонду, оформлення українських документів, зокрема закордонного паспорта та ID-картки, а також апостилювання документів.
У центрі також можна отримати інформацію про перебування в Німеччині, зокрема тимчасовий захист за параграфом 24, дозволи на проживання, житлові питання, права й обов'язки українців. Крім того, відвідувачам допомагають зорієнтуватися з працевлаштуванням, навчанням, професійним розвитком, визнанням кваліфікацій і програмами підтримки.
Окремо центр інформує про можливості добровільного повернення в Україну, державні послуги та програми реінтеграції.
Крім консультацій, Unity Hub Berlin є простором для спілкування української громади. Тут регулярно проводять виставки, лекції, дискусії, майстер-класи, культурні й освітні заходи, зокрема для дітей і молоді. Вони допомагають зберігати українську культуру, знайомитися із сучасною Україною та підтримувати зв'язок зі спільнотою.
Нагадаємо, Німеччина продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2028 року. Водночас новоприбулі чоловіки призовного віку зможуть отримати його лише за певних умов.