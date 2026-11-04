Большинство украинцев в Германии рассматривают возвращение домой только после войны, - СМИ

Около 60 украинцев в Берлине обратились в Центр единства по вопросам возвращения домой. Среди них было только три человека призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rheinische Post .

По данным консультационного центра Unity Hub Berlin, граждане обращались преимущественно за информационной и консультационной помощью. Они интересовались общими условиями для выезда, механизмами поддержки и перспективами реинтеграции в Украине.

Подавляющее большинство заявителей отмечает, что рассматривает возможность возвращения в Украину только после окончательного прекращения активных боевых действий и стабилизации ситуации с безопасностью.

В центре также уточнили, что среди всех обратившихся было только трое мужчин призывного возраста.

В Unity Hub Berlin отметили, что нет подтвержденных данных о количестве людей, которые на конец октября после консультаций начали практическую подготовку к выезду или фактически вернулись в Украину.

По информации МВД Германии, в конце мая в стране проживало более 1,3 млн украинцев, выехавших из-за войны. Из них почти 266 тысяч составляли мужчины от 23 до 60 лет.

В то же время, само наличие этих мужчин в Германии не означает, что все они подлежат мобилизации. Часть граждан может иметь предусмотренные законодательством основания для освобождения военной службы.

Что известно о Unity Hub Berlin

Центры единства (Unity Hubs) - это пространства, где украинцы могут получить информационно-консультационную поддержку, узнать возможности в Украине и приобщиться к культурным, образовательным и общественным мероприятиям. Их создают и обеспечивают работу в соответствии с договоренностями между Украиной и странами пребывания.

В частности, Unity Hub Berlin предоставляет консультации по пенсиям и социальным выплатам в Украине, пользование порталом Пенсионного фонда, оформление украинских документов, в частности загранпаспорта и ID-карты, а также апостилирование документов.

В центре также можно получить информацию о пребывании в Германии, в частности, временную защиту по параграфу 24, разрешения на проживание, жилищные вопросы, права и обязанности украинцев. Кроме того, посетителям помогают сориентироваться с трудоустройством, обучением, профессиональным развитием, признанием квалификаций и программами поддержки.

Отдельно центр информирует о возможностях добровольного возвращения в Украину, государственных услугах и программах реинтеграции.

Кроме консультаций, Unity Hub Berlin является пространством для общения украинского общества. Здесь регулярно проводятся выставки, лекции, дискуссии, мастер-классы, культурные и образовательные мероприятия, в частности для детей и молодежи. Они помогают сохранять украинскую культуру, знакомиться с современной Украиной и поддерживать связь сообществом.