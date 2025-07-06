Лише три знаки Зодіаку потрапили до списку щасливчиків: у них почнеться "біла смуга"

Телець

Ви довго йшли не озираючись, і це зробило вас стійкішими, але водночас закритими. Але скоро все зміниться, гороскоп обіцяє вам дуже радісні події, завдяки яким ви знову впустите щастя в серце. Готуйтеся сказати "бувай" смузі невдач та проблем, вона добігає кінця.

Гороскоп на тиждень обіцяє вам початок нового та дуже особливого періоду. В ньому не буде місця сумним думкам та помилкам, лише успіх та радість. Вірте в себе та не дозволяйте собі просто плисти за течією. Настав час діяти та не зволікати.

Лев

У вашому житті починається період, коли все повертається на свої місця. Ви відчуєте, як зникає внутрішній страх, і вперше за довгий час зʼявляється спокійне розуміння, що більше не потрібно змагатись. Нові проекти можуть виявитися більш значущими, ніж попередні, а тому не бійтеся відпускати та йти далі.

З понеділка у вас починається "біла смуга", яка стане дуже щедрим подарунком від Всесвіту. Вам не доведеться боротися за щастя та комусь щось доводити. Просто робіть те, про що давно думали, і втілюйте свої мрії в життя.

Риби

Вже скоро ви забудете про проблеми та зможете дати "копняка" всім невдачам. Гороскоп обіцяє вам кінець ери невдач, замість неї прийде період щастя та успіху. І це дасть вам сили та бажання зробити те, про що раніше ви навіть боялися думати.

Ви підете туди, де на вас чекають, і не відчуватимете потреби з кимось змагатися. Просто тримайтеся за мрії та віру в дива, а ще не забувайте про тих, хто поруч з вами. Підтримка, яку вам давали, була важливою, а тому відплатіть добром.

Як притягнути свою "білу смугу" всім знакам Зодіаку