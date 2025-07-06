Только три знака Зодиака попали в список счастливчиков: у них начнется "белая полоса"

Телец

Вы долго шли не оглядываясь, и это сделало вас более стойкими, но в то же время закрытыми. Но скоро все изменится, гороскоп обещает вам очень радостные события, благодаря которым вы снова впустите счастье в сердце. Готовьтесь сказать "пока" полосе неудач и проблем, она подходит к концу.

Гороскоп на неделю обещает вам начало нового и очень особенного периода. В нем не будет места грустным мыслям и ошибкам, только успех и радость. Верьте в себя и не позволяйте себе просто плыть по течению. Пришло время действовать и не медлить.

Лев

В вашей жизни начинается период, когда все возвращается на свои места. Вы почувствуете, как исчезает внутренний страх, и впервые за долгое время появляется спокойное понимание, что больше не нужно соревноваться. Новые проекты могут оказаться более значимыми, чем предыдущие, а потому не бойтесь отпускать и идти дальше.

С понедельника у вас начинается "белая полоса", которая станет очень щедрым подарком от Вселенной. Вам не придется бороться за счастье и кому-то что-то доказывать. Просто делайте то, о чем давно думали, и воплощайте свои мечты в жизнь.

Рыбы

Уже скоро вы забудете о проблемах и сможете дать "пинка" всем неудачам. Гороскоп обещает вам конец эры неудач, вместо нее придет период счастья и успеха. И это даст вам силы и желание сделать то, о чем раньше вы даже боялись думать.

Вы пойдете туда, где вас ждут, и не будете чувствовать потребности с кем-то соревноваться. Просто держитесь за мечты и веру в чудеса, а еще не забывайте о тех, кто рядом с вами. Поддержка, которую вам давали, была важной, а потому отплатите добром.

Как привлечь свою "белую полосу" всем знакам Зодиака