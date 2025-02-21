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Не лише "Трембіта". В Україні показали дрон "Булава" та інші безпілотні рішення

П'ятниця 21 лютого 2025 17:51
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Не лише "Трембіта". В Україні показали дрон "Булава" та інші безпілотні рішення Фото: дрон "Булава" (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

На форумі Defense Tech Innovations Forum 2025 показали нові безпілотні рішення українського виробництва. Зокрема, ударний дрон "Булава".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армія TV.

Дрон "Булава"

Дрон "Булава" візуально схожий на російський "Ланцет". Він може перебувати у повітрі до 50 хвилин і уражати цілі на відстані 50+ км.

До комплексу входять: безпосередньо дрони-камікадзе, наземна станція управління, ретранслятори та засоби розвідки, які дозволяють автономно виконувати бойові завдання.

Дрон-камікадзе має Х-подібне оперення та оснащується бойовою частиною (БЧ) різних типів масою 3,6 кг. Найчастіше використовують кумулятивно-термобаричну БЧ українського виробництва.

Дрон може уражати наземні рухомі та нерухомі цілі, зокрема, бронетехніку, комплекси ППО і радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника.

Згідно з оприлюдненими розробником даними, "Булава" має загальну злітну вагу 11,5 кг. Зліт безпілотника виконується за допомогою катапульти, після чого той виконує політ завдяки електричному двигуну на максимальній швидкості близько 100 км/год.

При довжині 1,5 м та розмаху крил 1,6 м безпілотник може перебувати у повітрі до 50 хвилин, рухаючись у напрямку цілі або ж чергуючи у повітрі. Максимальна висота польоту - 2000 метрів.

Наземний дрон-камікадзе з мінами ТМ-62

У наземного дрона-камікадзе замість коліс стоять міни ТМ-62.

Як розповів військовий, який презентував наземний дрон-камікадзе, застосування замість коліс міни ТМ-62 - це цікава ідея, яка компенсує їх відсутність "за рахунок вибухової речовини, яку можна як корисну масу залучати на самому полі бою".

Wolly 7,62

Wolly 7,62 - це сучасний дистанційно керований бойовий модуль, призначений для виконання бойових та розвідувальних завдань у складних умовах.

Основні характеристики:

  • калібр: 7,62 мм;
  • максимальна дальність ураження до 1000 метрів;
  • вага 30 кг (без урахування боєкомплекту);
  • до 5 діб на одному заряді;
  • ШІ для розпізнавання живої сили та техніки;
  • режими наведення: ручне та автоматичне наведення на ціль;
  • дальність зв’язку до 100 метрів.

Повітряний дрононосець

На Defense Tech Innovations Forum 2025 також показали дрононосець. Це як авіаносець, але він летить і несе на собі дрони.

Нагадаємо, нову українську розробку вперше показали на форумі оборонних інновацій у Києві. Ракета "Трембіта", за словами розробників, здатна дістати до Москви.

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