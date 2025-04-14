Не лише традиція? Навіщо кошики на Великдень окроплюють водою та які молитви читають

Освячення й окроплення святкового кошика водою на Великдень для багатьох стало звичним ритуалом. Проте що насправді означає ця традиція та яку силу мають молитви священника?
Докладніше про те, чому на Великдень вірян і кошики окроплюють водою, який сенс має освячення продуктів, а також які молитви читає при цьому священник, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко у коментарі РБК-Україна розповів, що "тільки той, хто причащається, істинно вкушає Пасху".
"Церква досить прямо говорить (і це записано в богослужбових якраз книгах, по яких ми служимо Великодню службу): нехай буде відомо, що ані м'ясо, ані яйця, ані сир, ані молоко - не є Пасха. Пасха - сам Христос", - повідомив він.
За словами священника, "пасхальна трапеза - це Літургія пасхальна в Церкві і Святе Причастя".
"А ось те, що ми зараз називаємо освяченням, чи окропленням водою - це, фактично, молитва Церкви про те, що піст закінчився і вірним благословляється споживати якраз вже м'ясні, молочні продукти", - пояснив протоієрей.
Він зауважив що йдеться про "молитву на благословення".
"Тобто ці продукти залишаються продуктами. І нічого символічного чи сакрального в самому кошику, чи в його формі не існує", - підсумував експерт.
У прес-службі Православної Церкви України раніше розповідали, що традиція приносити до храму на освячення у світлий день Христового Воскресіння великодні кошики зі святковою поживою є "доброю, радісною та благословенною".
Вважається, що це роблять для того, аби споживання продуктів:
Насамкінець українцям розповіли, що священник під час окроплення освяченою водою на Великдень читає три молитви:
"Освячення пасок, яєць та м'яса звершується задля отримання вірянами благословення розговітися, тобто завершити постування (після обмежень Великого посту), вживаючи благословенну їжу, святкуючи Христове Воскресіння не лише духовно, але й тілесно", - підсумували у ПЦУ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна їсти паску до Великодня та що символізує кожна річ у пасхальному кошику.
Читайте також про найважливіші дні та церковні свята навесні за новим календарем.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: коментар ректора Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрея ПЦУ Георгія Коваленка для РБК-Україна, прес-служба Православної Церкви України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.