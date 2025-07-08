Не лише Покровський. Експерт назвав найактивніші напрямки фронту

"Якщо ми говоримо за конкретними напрямками, дійсно, що поки що північ, північний схід України найбільш зараз активний. Це Північно-Слобожанський напрямок. Знаємо, що противник почав, скажімо так, активізовуватися в районі Куп'янська, Куп'янська вузлового. Лиманський напрямок, він вже давно гарячий, за інтенсивністю бою поступається тільки в Покровському і Новопавлівському.", - розповів Тимочко.

Він також зазначив, що вже понад рік ситуація далеко непроста на Часів'ярівському та Торецькому напрямках.

"Якщо ми говоримо, що противник розглядає процес захоплення Константинівки як плацдарм для формування ударного кулака в сторону Дружківки на Краматорськ-Слов'янськ, це пов'язано з тим, що, скажімо, в районі Мирнограду їм не вдалося розрізати наші сили оборони, а щоб відрізати в обороні й в Дмитрівці, Мирноград-Покровськ, Покровськ-Мирноград, щоб вже не змогли обійти з флангів Покровськ, то, звичайно, Новопавлівський напрямок зараз вони тиснуть", - додав експерт.

За його словами, коли говориться про покращення становища, це може означати ряд речей.

"Це як відновлення контролю за цією територією, де противник свій час її зайняв. А тепер відновлення контролю може означати покращення, що призупинений чи зупинений наступ противника, скажімо, і сили, які він там задіє, мають нульовий результат", - зазначив Тимочко.