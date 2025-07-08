Не только Покровский. Эксперт назвал самые активные направления фронта

"Если мы говорим по конкретным направлениям, действительно, что пока что север, северо-восток Украины наиболее сейчас активен. Это Северо-Слобожанское направление. Знаем, что противник начал, скажем так, активизироваться в районе Купянска, Купянска узлового. Лиманское направление, оно уже давно горячее, по интенсивности боя уступает только в Покровском и Новопавловском.", - рассказал Тимочко.

Он также отметил, что уже более года ситуация далеко не простая на Часовьяровском и Торецком направлениях.

"Если мы говорим, что противник рассматривает процесс захвата Константиновки как плацдарм для формирования ударного кулака в сторону Дружковки на Краматорск-Славянск, это связано с тем.связано с тем, что, скажем, в районе Мирнограда им не удалось разрезать наши силы обороны, а чтобы отрезать в обороне и в Дмитровке, Мирноград-Покровск, Покровск-Мирноград, чтобы уже не смогли обойти с флангов Покровск, то, конечно, Новопавловское направление сейчас они давят", - добавил эксперт.

По его словам, когда говорится об улучшении положения, это может означать ряд вещей.

"Это как восстановление контроля за этой территорией, где противник свое время ее занял. А теперь восстановление контроля может означать улучшение, что приостановлено или остановлено наступление противника, скажем, и силы, которые он там задействует, имеют нулевой результат", - отметил Тимочко.