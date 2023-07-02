Лише після перемоги України в Європі можливий мир, - Єрмак

За його словами, закріпити мир має членство України в НАТО.

"Мир у Європі можливий лише після перемоги України. А закріпити цю перемогу має членство в НАТО", - заявив Єрмак.

Він зауважив, що Сили оборони просуваються вперед попри велику кількість мін та перевагу ворога в повітрі.

"Кожен, хто хотів побачити стрімкий бойовик з наступом, має пам‘ятати про ці речі, а також про важливість життя кожного нашого воїна", - сказав Єрмак.

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, під час повномасштабного російського вторгнення Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО. Члени НАТО та генсек Єнс Столтенберг неодноразово наголошували, що Україна не приєднається до Альянсу, поки триває війна.

Надаємо, що 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Українська влада зазначає, що хоче отримати від Альянсу сигнал, зокрема чіткий графік вступу чи гарантії безпеки.

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