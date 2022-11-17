Лише перемога України над росією дозволить виконати рішення суду щодо МH17, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що лише перемога України над Росією дозволить виконати рішення суду у справі збиття літака рейсу MH17.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.
"Ми вітаємо рішення Окружного суду Гааги у Нідерландах у справі MH17", - написав Резніков.
Він зазначив, що суд підтвердив висновки Об'єднаної слідчої групи про те, що MH17 був збитий російською системою "Бук", засудив винних у скоєнні злочину до довічних термінів ув'язнення та зобов'язав їх виплатити компенсацію.
"Але ні терористична держава, ні її воєнні злочинці не збираються каятися і відбувати покарання. Навпаки: вони скоюють нові злочини - вбивства, тортури та руйнування. Тільки перемога України над Росією дозволить реалізувати рішення суду", - наголосив міністр.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Гаазький суд засудив Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка до довічного ув'язнення у справі про катастрофу малайзійського літака рейсу MH17 у 2014 році на Донбасі.
Також раніше ми писали, що Україна очікує на покарання інших причетних до збиття MH17.
Детальніше про вирок суду читайте за посиланням.
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