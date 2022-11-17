Лише перемога України над росією дозволить виконати рішення суду щодо МH17, - Резніков

"Ми вітаємо рішення Окружного суду Гааги у Нідерландах у справі MH17", - написав Резніков.

Він зазначив, що суд підтвердив висновки Об'єднаної слідчої групи про те, що MH17 був збитий російською системою "Бук", засудив винних у скоєнні злочину до довічних термінів ув'язнення та зобов'язав їх виплатити компенсацію.

"Але ні терористична держава, ні її воєнні злочинці не збираються каятися і відбувати покарання. Навпаки: вони скоюють нові злочини - вбивства, тортури та руйнування. Тільки перемога України над Росією дозволить реалізувати рішення суду", - наголосив міністр.