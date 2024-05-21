Лише оновлення даних. ЦНАПи не направлятимуть військовозобов’язаних до ТЦК чи на ВЛК
Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) не направлятимуть військовозобов'язаних до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки чи на проходження військово-лікарських комісій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора департаменту ЦНАП м. Києва Наталію Шамрай в ефірі телеканалу Київ 24.
"Не перебирали ЦНАПи на себе функції ТЦК, тому ми не відправляємо в ТЦК, тобто ми не видаємо повісток, ми не розміщуємо ТЦК в ЦНАПах. Ми не відправляємо на ВЛК. У нас немає тих функцій, які є у суб'єкта надання цієї послуги", - зазначила Шамрай.
Вона наголосила, що мобільний застосунок "Резерв+" та ЦНАПи - це сервіси з оновлення даних.
Оновлення даних військовозобов'язаних
Нагадаємо, з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.
За новим законом, чоловікам віком з 18 до 60 років потрібно уточнити облікові дані протягом 60 днів.
Зробити це можна буде зробити через е-кабінет, у ТЦК та СП, а також у ЦНАП.
18 травня в україні було запущено електронний кабінет військовозобов'язаного. Він доступний через застосунок "Резерв+".
Того ж дня ЦНАПи почали приймати військовозобов'язаних для оновлення даних.
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