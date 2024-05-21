Лише оновлення даних. ЦНАПи не направлятимуть військовозобов’язаних до ТЦК чи на ВЛК

Фото: ЦНАПи не направлятимуть військовозобов’язаних до ТЦК чи на ВЛК (decentralization.gov.ua)

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) не направлятимуть військовозобов'язаних до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки чи на проходження військово-лікарських комісій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора департаменту ЦНАП м. Києва Наталію Шамрай в ефірі телеканалу Київ 24.

"Не перебирали ЦНАПи на себе функції ТЦК, тому ми не відправляємо в ТЦК, тобто ми не видаємо повісток, ми не розміщуємо ТЦК в ЦНАПах. Ми не відправляємо на ВЛК. У нас немає тих функцій, які є у суб'єкта надання цієї послуги", - зазначила Шамрай. Вона наголосила, що мобільний застосунок "Резерв+" та ЦНАПи - це сервіси з оновлення даних.