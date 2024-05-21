Только обновление данных. ЦНАПы не будут направлять военнообязанных в ТЦК или на ВВК

Центры предоставления административных услуг не будут направлять военнообязанных в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки или на прохождение военно-врачебных комиссий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента ЦНАП г. Киева Наталию Шамрай в эфире телеканала Киев 24 .

Она подчеркнула, что мобильное приложение "Резерв+" и ЦНАПы - это сервисы по обновлению данных.

"Не перебирали ЦНАПы на себя функции ТЦК, поэтому мы не отправляем в ТЦК, то есть мы не выдаем повесток, мы не размещаем ТЦК в ЦНАПах. Мы не отправляем на ВВК. У нас нет тех функций, которые есть у субъекта предоставления этой услуги ", - отметила Шамрай.

Обновление данных военнообязанных

Напомним, с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.

По новому закону мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нужно уточнить учетные данные в течение 60 дней.

Сделать это можно будет через е-кабинет, в ТЦК и СП, а также в ЦНАПах.

18 мая в Украине был запущен электронный кабинет военнообязанного. Он доступен через приложение "Резерв+".

В тот же день ЦНАПы начали принимать военнообязанных для обновления данных.

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