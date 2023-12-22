Лише один вихідний: "Укрпошта" та "Нова пошта" оприлюднили графіки на свята

Графік "Укрпошти"

За даними прес-служби компанії, "Укрпошта" працюватиме в період свят за наступним графіком:

25 грудня (Різдво) - відділення "Укрпошти" працюють за своїми стандартними графіками,

31 грудня - відділення "Укрпошти" працюють за своїм звичайним графіком, без скорочень.

1 січня (Новий рік) - вихідний.

Графік "Нової пошти"

Прес-служба компанії оприлюднила наступний графік:

31 грудня з 9:00 до 17:00

1 січня - вихідний

інші дні - за звичайним графіком

Згідно повідомленням, деякі відділення матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи свого відділення можна, завантаживши файл.

Різдво та Новий рік

Під час війни в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня) випадають на понеділки, і це будуть звичайні робочі дні.

За даними опитування КМІС, у 2023 році більшість населення України (близько 70%) святкує Великдень та Різдво Христове як найбільш популярні свята. Новий рік, який урочисто відзначають у всьому світі і який усі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим та Великоднем, зараз лише на п'ятому місці (52%).