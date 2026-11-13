ua en ru
Пт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Не лише у Києві. "Фантоми" скоро з'являться в інших великих містах України

11:28 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Не лише у Києві. "Фантоми" скоро з'являться в інших великих містах України Фото: міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Наразі в"фантопні патрулі" працюють на дорогах Києва та області. Найближчим часом вони поїдуть й в інші великі міста України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський заявив під час виступу у Верховній Раді на годині запитань до уряду.

"Ми постійно ініціюємо реалізацію проєктів, які дозволяють зробити наші міста безпечнішими. Одне з ключових питань - безпека на дорогах", - зазначив Вигівський.

За його словами, МВС збільшує присутність поліції, кількість камер автофіксації та запустило автомобілі-фантоми, які трохи більше ніж за два місяці зафіксували 112 тисяч порушень швидкісного режиму.

Триває робота над збільшенням кількості таких автомобілів.

"До речі, хочу сказати, що ми плануємо перемістити фантоми в інші регіони. Наразі вони працювали в Києві та Київській області, а тепер поїдуть в інші великі міста нашої країни", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кількість "Фантомів" на українських дорогах збільшиться. На Львівщині та Дніпропетровщині з'являться нові cпецавтомобілі.

Додамо, що спецавтомобілі поліції "Фантом" у Києві та Київській області за перші шість днів роботи зафіксували понад 7 тисяч порушень швидкісного режиму.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство внутрішніх справ України
Новини
Який вигляд має Інститут травматології у Києві після атаки дрона (фото, відео)
Який вигляд має Інститут травматології у Києві після атаки дрона (фото, відео)
Аналітика
Кожна дитина в школі має вчитися керувати дроном: інтерв'ю з Мар'яною Безуглою
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Кожна дитина в школі має вчитися керувати дроном: інтерв'ю з Мар'яною Безуглою