Не лише iPhone 15. Що ще показали на презентації Apple

Apple Watch Series 9

Презентація почалася з розумних годинників. Новинка отримала процесор S9 , який на 30% перевершує за продуктивністю платформу в Watch Series 8.

За заявою компанії, у смарт-годинниках покращено анімацію. Крім того, вони краще розпізнають голосові команди та дозволяють запускати різні функції за допомогою Siri. Дисплей з максимальною яскравістю до 2000 ніт забезпечить хорошу видимість навіть на яскравому сонці.

Годинники зберегли діагоналі екрану 41 і 45 мм, а також впізнаваний корпус з коліщатком Digital Crown. Будуть доступні в чорному, сріблястому, золотому, червоному та рожевому кольорах.

Фото: Apple Watch Series 9 (скриншот трансляції Apple)

Apple Watch Series 9 підтримують новий жест. Зокрема, щоб запускати музику, приймати дзвінки або керувати фото- та відеозйомкою, достатньо двічі доторкнутися вказівним пальцем до великого.

Окрема увага приділиливикористанню перероблених матеріалів у корпусі та батареї. Apple називає Watch Series 9 першим вуглецево-нейтральним гаджетом.

Ціни стартують від 399 доларів.

Apple Watch Ultra 2

Топова версія також оснащена платформою S9, підтримує жест double tap, має автоматичний нічний режим, що вмикається в темний час доби або в приміщенні без світла.

Фото: Watch Ultra 2 отримали ще яскравіший дисплей (скриншот трансляції Apple)

Годинник отримав ще яскравіший екран з максимальним показником до 3000 ніт. За заявою виробника, Watch Ultra 2 протримаються до 36 годин на одному заряді або до 72 години в економ-режимі.

Продаж стартує 22 вересня за ціною 799 доларів.

iPhone 15 та 15 Plus

Слухи підтвердилися і нові iPhone 15 отримали виріз Dynamic Island, як у минулорічних флагманських iPhone 14 Pro.

Діагональ екрану iPhone 15 - 6, дюйма, iPhone 15 Plus - 6,7 дюйма. Максимальна яскравість дисплеїв зросла до 2000 ніт. Заявлено захист від вологи та міцне скло поверх екрану. Також за заявою Apple, у корпусі використовується 75% переробленого алюмінію.

Камера базових версій залишилася подвійною, але основний сенсор отримав роздільну здатність 48 Мп. Є двукратний оптичний зум. Анонсовано можливість портретної зйомки з покращеними кольорами та деталізацією навіть при слабкому світлі.

Фото: iPhone 15 та 15 Plus отримали виріз Dynamic Island (скриншот трансляції Apple)

Смартфони побудовано на базі процесора A16 Bionic (як і старша торішня лінійка). Виробник обіцяє, що вони можуть пропрацювати протягом дня на одному заряді. Також заявлено нову систему шумоприглушення при дзвінках.

Одна з головних змін - порт USB-C, який прийшов замість звичного Lightning.

Продаж розпочнеться 22 вересня. Ціни:

від 799 доларів за iPhone 15 на 128 Гб

від 899 доларів за iPhone 15 Plus на 128 Гб

iPhone 15 Pro та Pro Max

Флагманські моделі отримали титановий корпус та матові рамки. Завдяки титану вони стали міцнішими і легшими за попереднє покоління. А разом із закругленим переходом від бічних панелей до задньої, це має поліпшити ергономіку.

Рамки навколо екрану стали ще меншими - по 1,5 мм з кожного боку. Однак, ймовірно, це буде помітно лише при прямому порівнянні з iPhone 14 Pro.

iPhone 15 Pro і Pro Max оснащено 3-нанометровими процесорами A17 Pro. Традиційно це найшвидший та продуктивніший чіп. Крім того, заявлено підтримку технології трасування променів, тому ігри на смартфоні вийдуть на новий рівень. Імовірно, більш енергоефективний техпроцес також зробить "прошки" більш автономними.

Фото: iPhone 15 Pro та Pro Max отримали титанові корпуси та просунуті камери (скриншот трансляції Apple)

Порт USB-C відрізняється від молодших моделей підтримкою передачі на швидкості до 10 Гбіт/с. Крім того, вперше в iPhone відмовилися від перемикача режиму "Без звуку". Замість нього встановлено універсальну кнопку, на яку можна призначити різні функції.

Роздільна здатність основної камери 48 Мп, але це більш сучасний і збільшений датчик. Заявлено покращення нічної зйомки, зокрема у портретному режимі за рахунок реалістичної роботи Smart HDR. Pro-версія отримала телеоб'єктив із трикратним зумом, а Pro Max - із п'ятикратним.

Замовлення прийматимуться з п'ятниці, а продажі стартують 22 вересня. Ціни:

від 999 доларів за iPhone 15 Pro на 128 Гб

від 1199 доларів за iPhone 15 Pro Max на 128 Гб

AirPods Pro

Разом з iPhone 15 було представлено AirPods Pro із зарядним кейсом, оснащеним USB-C. Ймовірно, інших змін у бездротових навушниках поки не передбачається.

Крім того, компанія випустить у продаж дротові навушники з роз'ємом USB-C.