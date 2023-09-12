Не только iPhone 15. Что еще показали на презентации Apple

Apple Watch Series 9

Презентация началась с умных часов. Новинка получила процессор S9, который на 30% превосходит по производительности платформу в Watch Series 8.

По заявлению компании, в смарт-часах улучшена анимация. Кроме того, они лучше распознают голосовые команды и позволяют запускать разные функции при помощи Siri. Дисплей с максимальной яркостью до 2000 нит обеспечит хорошую видимость даже на ярком солнце.

Часы сохранили диагонали экрана 41 и 45 мм, а также узнаваемый корпус с колесиком Digital Crown. Будут доступны в черном, серебристом, золотом, красном и розовом цветах.

Фото: Apple Watch Series 9 (скриншот трансляции Apple)

Apple Watch Series 9 поддерживают новый жест. В частности, чтобы запускать музыку, принимать звонки или управлять фото- и видеосъемкой достаточно дважды прикоснуться указательным пальцем к большому.

Отдельное внимание уделили использованию переработанных материалов в корпусе и батарее. Apple называет Watch Series 9 первым углеродно-нейтральным гаджетом.

Цены стартуют с 399 долларов.

Apple Watch Ultra 2

Топовая версия также оснащена платформой S9, поддерживает жест double tap, имеет автоматический ночной режим, которые включается в темное время суток или в помещении без света.

Фото: Watch Ultra 2 получили еще более яркий дисплей (скриншот трансляции Apple)

Часы получили еще более яркий экран с максимальным показателем до 3000 нит. По заявлению производителя, Watch Ultra 2 продержатся до 36 часов на одном заряде или до 72 часов в эконом-режиме.

Продажи стартуют 22 сентября по цене 799 долларов.

iPhone 15 и 15 Plus

Утечки подтвердились и новые iPhone 15 получили вырез Dynamic Island, как у прошлогодних флагманских iPhone 14 Pro.

Диагональ экрана iPhone 15 - 6,1 дюйма, iPhone 15 Plus - 6,7 дюйма. Максимальная яркость дисплеев подросла до 2000 нит. Заявлена защита от влаги и прочное стекло поверх экрана. Также по заявлению Apple, в корпусе используется 75% переработанного алюминия.

Камера у базовых версий осталась двойной, но основной сенсор получил разрешение 48 Мп. Имеется двукратный оптический зум. Анонсирована возможность портретной съемки с улучшенными цветами и детализацией даже при слабом свете.

Фото: iPhone 15 и 15 Plus получили вырез Dynamic Island (скриншот трансляции Apple)

Смартфоны построены на базе процессора A16 Bionic (как и старшая прошлогодняя линейка). Производитель обещает, что они способны проработать в течение дня на одном заряде. Также заявлена новая система шумоподавления при звонках.

Одно из главных изменений - порт USB-C, который пришел вместо привычного Lightning.

Продажи начнутся 22 сентября. Цены:

от 799 долларов за iPhone 15 на 128 Гб

от 899 долларов за iPhone 15 Plus на 128 Гб

iPhone 15 Pro и Pro Max

Флагманские модели получили титановый корпус и матовые рамки. Благодаря титану они стали прочнее и легче предыдущего поколения. А в совокупности с закругленным переходом от боковых панелей к задней, это должно улучшить эргономику.

Рамки вокруг экрана стали еще меньше - по 1,5 мм с каждой стороны. Однако вероятно это будет заметно лишь при прямом сравнении с iPhone 14 Pro.

iPhone 15 Pro и Pro Max оснащены 3-нанометровыми процессорами A17 Pro. Традиционно это самый быстрый и производительный чип. Кроме того, заявлена поддержка технологии трассировки лучей, поэтому игры на смартфоне выйдут на новый уровень. Предположительно, более энергоэфективный техпроцесс также сделает "прошки" более автономными.

Фото: iPhone 15 Pro и Pro Max получили титановые корпусы и продвинутые камеры (скриншот трансляции Apple)

Порт USB-C отличается от младших моделей поддержкой передачи данных на скорости до 10 Гбит/с. Кроме того, впервые в iPhone отказались от переключателя режима "Без звука". Вместо него установлена универсальная кнопка, на которую можно назначить разные функции.

Разрешение основной камеры 48 Мп, но это более современный и увеличенный датчик. Заявлено улучшение ночной съемки, в частности, в портретном режиме за счет реалистичной работы Smart HDR. Pro-версия получила телеобъектив с трехкратным зумом, а Pro Max - с пятикратным.

Предзаказы начнутся в пятницу, а продажи стартуют 22 сентября. Цены:

от 999 долларов за iPhone 15 Pro на 128 Гб

от 1199 долларов за iPhone 15 Pro Max на 128 Гб

AirPods Pro

Вместе с iPhone 15 были представлены AirPods Pro с зарядным кейсом, оснащенным USB-C. Вероятно, других изменений в беспроводных наушниках пока не предвидится.

Кроме того, компания выпустит в продажу проводные наушники с разъемом USB-C.