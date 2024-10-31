Не лише гроші. The Independent з'ясувало, чому солдати КНДР хочуть поїхати до РФ

Як пише видання, північнокорейці можуть сприйняти можливість поїхати воювати в Україну як шанс, що випадає раз у житті. Також може бути заманливою оплата, яку вони отримають за допомогу Росії.

Зокрема, північнокорейські солдати можуть бути не такими нещасними, як їх описують. Адже їх колишні побратими говорять, що ті можуть із гордістю розглядати свій російський тур як рідкісний шанс заробити хороші гроші. Або як можливість вперше побачити чужу країну та отримати привілейований режим для своїх родин.

"Попри поступове економічне відновлення Північної Кореї за останні 30 років, перебіжчики кажуть, що середня місячна зарплата звичайних північнокорейських робітників і солдатів становить менше 1 долара", - пише Independent.

За даними ЗМІ, російський диктатор Володимир Путін обіцяє по 2000 доларів щомісяця кожному солдату КНДР. Однак 90% цієї суми, ймовірно, піде в скарбницю КНДР. Попри це служба у Росії принесе північнокорейському солдату від 1200 до 2400 доларів. Заради цього вони згодні ризикувати.

Окрім цього поїздка до Росії може принести хороші будинки або вступ до хороших університетів у КНДР, або переїзд з менш престижних населених пунктів до Пхеньяна. Адже зараз для переїзду з однієї провінції країни в іншу потрібен державний дозвіл.

Солдати КНДР у Росії

За даними американських і європейських посадовців, нещодавно КНДР надіслала певну кількість військовослужбовців до Росії для підтримки її зусиль на сході України. Відомо, що деякі з них уже переміщені ближче до українського кордону, де їх ідентифікували в російській військовій формі та з російським обладнанням.

Цей крок КНДР, на думку західних експертів, є способом збільшити підтримку Росії у війні та сприяти зміцненню своїх відносин з Москвою, надаючи військову допомогу в обхід міжнародних санкцій.