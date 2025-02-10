Не лише гроші: що може вирішити проблему виробництва зброї у ЄС

Ринок озброєнь суттєво відрізняється від будь-якого іншого. Ззовні здається, що це звичайний конкурентний ринок: багато постачальників і багато країн-покупців. Проте на мікрорівні ситуація зовсім інша.

"У компанії, яка виробляє озброєння, зазвичай є лише один клієнт - уряд. Так само й уряд за багатьма номенклатурними позиціями має лише одного постачальника, оскільки вигідніше уніфікувати логістику, технічне обслуговування та життєвий цикл спроможностей під одну платформу на десятиліття", - пояснив Ємчура.

Це робить ринок оборонної промисловості унікальним, де співпраця між державою та промисловістю є ключовою. І саме тому найбільшим стимулом для інвестицій в оборону є чітка і довгострокова політика урядів.

"Багаторічні оборонні бюджети, стабільні замовлення та підтримка через урядові програми створюють необхідну базу для розвитку. Для приватного сектору додатковими мотиваціями є податкові пільги, державно-приватні партнерства та сприяння експорту", - наголосив Ємчура.

Нагадаємо, Литва, Естонія, Латвія та Польща заявили про те, Євросоюзу терміново потрібні інвестиції в розмірі не менше 100 млрд євро.

У документі чотирьох країн йдеться, що Росія вже почала нарощувати свої військові сили і виробляє втричі більше артилерійських снарядів, ніж Європа і США разом узяті.

Згідно з документом, вимоги ЄС включають щонайменше 50 млрд євро для нарощування виробництва артилерії та стратегічних запасів.