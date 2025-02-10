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Не лише гроші: що може вирішити проблему виробництва зброї у ЄС

Україна, Понеділок 10 лютого 2025 10:44
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Не лише гроші: що може вирішити проблему виробництва зброї у ЄС Фото: ЄС може збільшити виробництво зброї завдяки урядовим програмам (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Олександр Білоус

Для розвитку оборонної промисловості та збільшення виробництва зброї в ЄС потрібні багаторічні оборонні бюджети, стабільні замовлення та підтримка через урядові програми.

Про це сказав РБК-Україна керівник сектору "Оборонна політика" Офісу ефективного регулювання BRDO Тарас Ємчура.

Ринок озброєнь суттєво відрізняється від будь-якого іншого. Ззовні здається, що це звичайний конкурентний ринок: багато постачальників і багато країн-покупців. Проте на мікрорівні ситуація зовсім інша.

"У компанії, яка виробляє озброєння, зазвичай є лише один клієнт - уряд. Так само й уряд за багатьма номенклатурними позиціями має лише одного постачальника, оскільки вигідніше уніфікувати логістику, технічне обслуговування та життєвий цикл спроможностей під одну платформу на десятиліття", - пояснив Ємчура.

Це робить ринок оборонної промисловості унікальним, де співпраця між державою та промисловістю є ключовою. І саме тому найбільшим стимулом для інвестицій в оборону є чітка і довгострокова політика урядів.

"Багаторічні оборонні бюджети, стабільні замовлення та підтримка через урядові програми створюють необхідну базу для розвитку. Для приватного сектору додатковими мотиваціями є податкові пільги, державно-приватні партнерства та сприяння експорту", - наголосив Ємчура.

Нагадаємо, Литва, Естонія, Латвія та Польща заявили про те, Євросоюзу терміново потрібні інвестиції в розмірі не менше 100 млрд євро.

У документі чотирьох країн йдеться, що Росія вже почала нарощувати свої військові сили і виробляє втричі більше артилерійських снарядів, ніж Європа і США разом узяті.

Згідно з документом, вимоги ЄС включають щонайменше 50 млрд євро для нарощування виробництва артилерії та стратегічних запасів.

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