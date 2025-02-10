Не только деньги: что может решить проблему производства оружия в ЕС

Для развития оборонной промышленности и увеличения производства оружия в ЕС нужны многолетние оборонные бюджеты, стабильные заказы и поддержка через правительственные программы.

Об этом сказал РБК-Украина руководитель сектора "Оборонная политика" Офиса эффективного регулирования BRDO Тарас Емчура.

Рынок вооружений существенно отличается от любого другого. Внешне кажется, что это обычный конкурентный рынок: много поставщиков и много стран-покупателей. Однако на микроуровне ситуация совсем другая.

"У компании, которая производит вооружение, обычно есть только один клиент - правительство. Так же и правительство по многим номенклатурным позициям имеет только одного поставщика, поскольку выгоднее унифицировать логистику, техническое обслуживание и жизненный цикл возможностей под одну платформу на десятилетия", - пояснил Емчура.

Это делает рынок оборонной промышленности уникальным, где сотрудничество между государством и промышленностью является ключевым. И именно поэтому самым большим стимулом для инвестиций в оборону является четкая и долгосрочная политика правительств.

"Многолетние оборонные бюджеты, стабильные заказы и поддержка через правительственные программы создают необходимую базу для развития. Для частного сектора дополнительными мотивациями являются налоговые льготы, государственно-частные партнерства и содействие экспорту", - подчеркнул Емчура.

Напомним, Литва, Эстония, Латвия и Польша заявили о том, Евросоюзу срочно нужны инвестиции в размере не менее 100 млрд евро.

В документе четырех стран говорится, что Россия уже начала наращивать свои военные силы и производит втрое больше артиллерийских снарядов, чем Европа и США вместе взятые.

Согласно документу, требования ЕС включают не менее 50 млрд евро для наращивания производства артиллерии и стратегических запасов.