UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не лише готівкою. У Києві запустили онлайн оплату штрафу за безквитковий проїзд

Фото: у Києві запустили онлайн оплату штрафу за безквитковий проїзд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кияни з сьогоднішнього дня можуть сплачувати штрафи за проїзд у громадському транспорті без квитка у безготівковий спосіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначають у КМДА, тепер у громадському транспорті "Київпастранс" розміщуватимуть інформаційні плакати з реквізитами рахунку для сплати штрафів. Також для зручності на плакатах буде і QR-код, за допомогою якого штраф можна буде сплатити у кілька кліків.

У відомстві уточнюють, що у графі "Призначення платежу" необхідно обов'язково вказати номер квитанції та провести сплату штрафу у присутності контролера.

Що змінилося

Варто зауважити, що раніше оплата штрафів за безквитковий проїзд була доступна лише готівкою. Порушники мали заплатити його контролеру на місці.

Наразі штраф за безквитковий проїзд в Україні становить двадцятикратний розмір від вартості проїзду.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київтролейбусштрафиавтобуси