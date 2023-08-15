Не только наличкой. В Киеве запустили онлайн оплату штрафа за безбилетный проезд

Киевляне с сегодняшнего дня могут оплачивать штрафы за проезд в общественном транспорте без билета безналичным способом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Как отмечают в КГГА, теперь в общественном транспорте "Киевпастранс" будут размещать информационные плакаты с реквизитами счета для оплаты штрафов. Также для удобства на плакатах будет и QR-код, при помощи которого штраф можно будет оплатить в несколько кликов.
В ведомстве уточняют, что в графе "Назначение платежа" необходимо обязательно указать номер квитанции и провести оплату штрафа в присутствии контролера.
Стоит заметить, что ранее оплата штрафов за безбилетный проезд была доступна только наличным способом. Нарушители должны были заплатить его контролеру на месте.
Сейчас штраф за безбилетный проезд в Украине составляет двадцатикратный размер от стоимости проезда.
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