Не лише F-16. Норвегія у новому пакеті передасть Україні системи ППО NASAMS

Він розповів про деталі візиту міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама до Одеси. Українські військові продемонстрували Граму центр реабілітації військовослужбовців та укріплення кордону, а також поінформували про ситуацію з безпекою.

"Він наголосив на черговому пакеті допомоги з боку Норвегії у розмірі 500 млн євро, який включає F-16 і системи NASAMS", - заявив Коваленко.

За словами представника Міноборони, Норвегія також заявила про готовність інвестувати в українську оборонну промисловість.