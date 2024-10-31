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Не только F-16. Норвегия в новом пакете передаст Украине системы ПВО NASAMS

Фото: Норвегия передаст Украине системы NASAMS (flickr com davidvankeulen)
Автор: Наталья Юрченко

Норвегия готовит для Украины новый пакет помощи в 500 млн евро. Он будет включать в себя истребители F-16 и системы ПВО NASAMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента международного сотрудничества Минобороны Геннадия Коваленко на Kyiv Security Forum.

Он рассказал о деталях визита министра обороны Норвегии Берна Арильда Грама в Одессу. Украинские военные продемонстрировали Граму центр реабилитации военнослужащих и укрепление границы, а также проинформировали о ситуации с безопасностью.

"Он отметил очередной пакет помощи со стороны Норвегии в размере 500 млн евро, который включает F-16 и системы NASAMS", - заявил Коваленко.

По словам представителя Минобороны, Норвегия заявила о готовности инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

 

Помощь от Норвегии

Напомним, что Норвегия оказывает Украине военную помощь, в частности присоединилась к авиационной коалиции. В рамках договоренностей Украина получила от партнеров первые истребители F-16.

На днях министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам приехал в Одессу, где встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Он поблагодарил Норвегию за выделение нового пакета военной помощи на 500 млн евро, а также решение передать шесть самолетов F-16 до конца года.

Также Норвегия выделит 118,8 млн долларов на закупку систем вооружения и запчастей для украинских F-16.

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НорвегияПВОВоенная помощь