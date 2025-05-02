Не лише Європа. На курортному Балі стався тотальний блекаут (фото)

У п'ятницю, 2 травня, на острові Балі стався масштабний блекаут через пошкодження підводного кабелю, який передає електроенергію з Яви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними державної компанії Perusahaan Listrik Negara, відключення стались у п'ятницю о 16:00 за місцевим часом. Відомо, що відключення світла відбулись і в аеропорті острова, але його роботу не було зупинено завдяки генераторам.

Через знеструмлення не працювали світлофори, що спричинило затори на вулицях. Наразі роботу світлофорів вдалося нормалізувати.

Також спостерігались проблеми з енергопостачанням в головному управлінні поліції Балі, а також районних відділків і дільниць. Правоохоронцям довелося працювати на генераторах.

За даними ЗМІ, відключення сталось через пошкодження підводних кабелів, які з'єднують енергосистему Балі з островом Ява, що призвело до відключення електроенергії в ряді районів Балі.

Варто нагадати, що Балі є головним туристичним центром Індонезії. Минулого року острів відвідали 6,3 мільйона іноземних туристів.