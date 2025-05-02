Не только Европа. На курортном Бали произошел тотальный блэкаут (фото)
В пятницу, 2 мая, на острове Бали произошел масштабный блэкаут из-за повреждения подводного кабеля, который передает электроэнергию с Явы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным государственной компании Perusahaan Listrik Negara, отключения произошли в пятницу в 16:00 по местному времени. Известно, что отключения света произошли и в аэропорту острова, но его работа не была остановлена благодаря генераторам.
Из-за обесточивания не работали светофоры, что вызвало пробки на улицах. Сейчас работу светофоров удалось нормализовать.
Также наблюдались проблемы с энергоснабжением в главном управлении полиции Бали, а также районных отделений и участков. Правоохранителям пришлось работать на генераторах.
По данным СМИ, отключение произошло из-за повреждения подводных кабелей, которые соединяют энергосистему Бали с островом Ява, что привело к отключению электроэнергии в ряде районов Бали.
Стоит напомнить, что Бали является главным туристическим центром Индонезии. В прошлом году остров посетили 6,3 миллиона иностранных туристов.
Блэкаут в Европе
В понедельник, 28 апреля, несколько европейских стран, включая Испанию, Францию и Португалию, пережили масштабный блэкаут. Миллионы людей остались без электричества, что повлекло серьезные проблемы в работе транспорта, коммуникаций, предприятий и критической инфраструктуры.
По информации СМИ, восстановление электроснабжения в Испании может занять от 6 до 10 часов, и в стране было введено чрезвычайное положение из-за ситуации.
Причины отключений электроэнергии пока неизвестны. Португальская национальная электрическая компания REN предположила, что пожары на юго-западе Франции могли повредить важную линию электропередач между Перпиньяном и Нарбонной, что вызвало сбои в энергосети.
На днях Национальный суд Испании объявил о начале официального расследования относительно масштабного отключения электроэнергии, которое произошло в прошлый понедельник.
Подробнее о блэкауте в Европе - читайте в материале РБК-Украина.
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