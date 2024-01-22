UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лише допомога Україні від США може допомогти уникнути спалаху великої війни в Європі, - Дуда

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Продовження допомоги від Сполучених Штатів Америки - це єдина надія на перемогу України у боротьбі з Росією та спосіб уникнути спалаху великої війни в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду в ефірі Fox News.

За його словами, ухвалення Конгресом США додаткового фінансування допомоги Україні є "єдиною надією на перемогу країни у війни з Росією, і одночасно способом уникнути більшої війни та необхідності участі в ній американських військових".

"Якщо РФ виграє цю війну та нападе на іншу країну, це означало б ризик ще однієї великої війни в Європі. Тож лише США можуть допомогти уникнути спалаху такої війни, надаючи підтримку Україні", - наголосив Дуда.

Затримка з фінансуванням допомоги Україні від США

Нагадаємо, за останні кілька місяців у Палаті представників і Сенаті Конгресу США розгорілася "політична війна" між демократами та республіканцями через законопроєкт щодо надання фінансової допомоги Україні та іншим союзникам.

Ще у жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроєкт, що передбачає виділення 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми на Україну пропонувалося виділити 61,3 млрд доларів, а на Ізраїль - 14,3 млрд доларів.

Однак 6 грудня республіканці заблокували початок дебатів щодо законопроєкту в Сенаті.

Також повідомлялося, що 12 січня в Білому домі заявили, що фіндопомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового пакета фінансування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анджей ДудаВійна Росії проти УкраїниПольщаСполучені Штати АмерикиДопомога Україні