Лише чотири країни відправили гроші на закупівлю боєприпасів для України, - Міноборони Чехії

Ініціатива забезпечила фінансові зобов'язання 18 країн, переважно членів ЄС і НАТО. Чехія позиціонує себе як посередника, узгоджуючи меморандуми про зобов'язання донорів і угоди про закупівлі, а потім координуючи логістичні аспекти поставок.

Хоча кількість країн, які пообіцяли надати фінансову підтримку, зростає, лише деякі з них уже надіслали гроші.

«Кошти надходять до нас поступово; ми не можемо купувати боєприпаси в борг. Якщо деякі країни підписали меморандум, але ще не відправили кошти, ми не можемо розпочати закупівлі. Це свого роду заклик до тих урядів, які вже підписали меморандуми, надіслати гроші", - заявила Чернохова, наголосивши на логістичних і фінансових проблемах.

Вона також повідомила, що наразі гроші на купівлю боєприпасів надіслали тільки Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.