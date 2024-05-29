UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лише чотири країни відправили гроші на закупівлю боєприпасів для України, - Міноборони Чехії

Фото: міністр оборони Чехії Яна Чорнохова (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова закликала своїх європейських союзників зробити фінансовий внесок у чеську ініціативу щодо боєприпасів для України. Оскільки наразі тільки чотири країни виконали свої фінансові зобов'язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Ініціатива забезпечила фінансові зобов'язання 18 країн, переважно членів ЄС і НАТО. Чехія позиціонує себе як посередника, узгоджуючи меморандуми про зобов'язання донорів і угоди про закупівлі, а потім координуючи логістичні аспекти поставок.

Хоча кількість країн, які пообіцяли надати фінансову підтримку, зростає, лише деякі з них уже надіслали гроші.

«Кошти надходять до нас поступово; ми не можемо купувати боєприпаси в борг. Якщо деякі країни підписали меморандум, але ще не відправили кошти, ми не можемо розпочати закупівлі. Це свого роду заклик до тих урядів, які вже підписали меморандуми, надіслати гроші", - заявила Чернохова, наголосивши на логістичних і фінансових проблемах.

Вона також повідомила, що наразі гроші на купівлю боєприпасів надіслали тільки Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.

Чеська ініціатива

Президент Чехії Петр Павел взяв ініціативу у свої руки після того, як Євросоюз не зміг виконати обіцянку поставити Україні мільйон снарядів протягом року. Він запропонував закупити боєприпаси у третіх країн, і його заклик знайшов відгук у союзників України.

Країни почали виділяти кошти на закупівлю снарядів, які мають стати життєво важливою допомогою для українських захисників.

Спочатку в Києві очікували поставки боєприпасів уже у квітні, але з невідомих причин вони затримуються.

Проте надія є: за словами міністра закордонних справ Чехії Яна Липавського, в рамках ініціативи Україні можуть передати до 1,5 мільйонів снарядів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧехіяВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні