Не лише чеська. Кулеба розповів про роботу над новими снарядними ініціативами

Чеська ініціатива

На початку 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив про 800 тисяч боєприпасів у країнах, які не входять до складу Європейського Союзу, але погодилися продати їх. Йдеться про 500 тисяч снарядів калібру 155 мм та 300 тисяч - калібру 122 мм.

Союзники України виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів у рамках ініціативи Чехії.

Минулого тижня чеський чиновник заявив, що перші поставки мають прибути до України не пізніше червня.

Водночас, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на постачання першої партії артилерійських боєприпасів з чеської ініціативи вже у квітні.

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