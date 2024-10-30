Лише бронежилет і каска: Міноборони визначило майно, яке військові повертають після служби

"Робимо ще один крок у спрощенні звітування за майно для наших військових. Відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби", - написав він.

За його словами, спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців, яким більше не доведеться думати про їх здачу.

"Ці зміни впроваджуємо наказом Міноборони. Цих змін дуже чекали наші воїни. Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундирування ми завжди надамо", - додав міністр.

Нагадаємо, при ухваленні закону про мобілізацію у квітні 2024 року виключили норму про демобілізацію та ротацію військових. Це норма, що очікується багатьма військовими, які вже третій рік безперервно несуть службу на фронті. Були розмови про можливість демобілізації через 12, 24 та 36 місяців. Проте Головком Олександр Сирський та Кабмін попросили винести її пізніше до окремого законопроекту.

Для демобілізації військових Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ мають розробити відповідний законопроект. Очікувалося, що документ буде до кінця 2024 року. У Верховній Раді вважають, що з огляду на ситуацію на фронті питання демобілізації навряд чи буде вирішено найближчим часом.

За словами члена парламентського комітету з питань національної безпеки Федора Вениславського, тема досі не зрушила з місця. Жодних пропозицій від Кабміну та Міністерства оборони, яким Верховна Рада доручила внести на розгляд парламенту відповідний проект, жодних законопроектів не було внесено.