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Коли буде закон про демобілізацію: що кажуть у Раді

Київ, П'ятниця 11 жовтня 2024 11:06
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Коли буде закон про демобілізацію: що кажуть у Раді Фото: у Раді оцінили, чи скоро може з'явитися закон про демобілізацію (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Для демобілізації військових Міністерство оборони і Генштаб ЗСУ мають розробити відповідний законопроект. У Верховній Раді вважають, що з урахуванням ситуації на фронті питання демобілізації навряд чи буде вирішене найближчим часом.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Нові правила. Як зміниться мобілізація в Україні та чи буде "економічна бронь".

За словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, військове керівництво не закріплює мобілізованих через юридичну колізію на складних ділянках фронту. Водночас просто демобілізація - це "обвал окремих ділянок українського фронту в спротиві Російській Федерації".

При обговоренні нового закону про мобілізації точилися дискусії про встановлення точних термінів служби. Були розмови про можливість демобілізації через 12, 24 та 36 місяців. Втім, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров наполягли не вказувати точні терміни у тексті закону про мобілізацію.

Це пояснювали великими ризиками. Командування наголошувало, що не можна демобілізувати військових, коли російські війська тиснуть на фронті. У результаті у законі прописали зобов'язання підготувати законопроект із чіткими термінами демобілізації.

Розробити законопроект повинні Міністерство оборони і Генштаб. Очікувалося, що документ буде до кінця 2024 року. Але, за словами члена парламентського комітету з питань національної безпеки Федора Веніславського, тема досі не зрушила з місця.

"Жодних пропозицій від Кабміну та Міністерства оборони, яким Верховна Рада доручила внести на розгляд парламенту відповідний проект, жодних законопроектів не було внесено. Але з урахуванням ситуації, за якої кількість збройних сил РФ та окупаційних військ збільшується, я думаю, навряд чи варто чекати, що питання звільнення з військової служби вирішуватиметься найближчим часом", - зазначив нардеп.

Демобілізація до 25 років

Нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроект 11379-д, згідно з яким українців до 25 років зі статусом "обмежено придатних" за станом здоров'я, звільнили від мобілізації.

Законопроект пропонував звільнити у запас українців віком до 25 років, які раніше стояли на обліку як "непридатний" у мирний час та "обмежено придатний" у воєнний час. Проте до другого читання цю норму прибрали.

За словами Веніславського, демобілізація "обмежено придатних" молодше 25 років розглядатиметься окремо.

"Щодо тих, хто був призваний, механізму звільнення, немає. Ми чекаємо на пропозиції від Міністерства оборони та Кабінету міністрів", - розповів він РБК-Україна.

Мобілізація в Україні

В Україні від початку повномасштабної війни триває загальна мобілізація. 18 травня набув новий закон про мобілізацію, в рамках якого деякі процеси цифровізували (наприклад, бронювання та оновлення даних військовозобов'язаних).

Днями Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроект про звільнення від мобілізації деяких українців. Йдеться про чоловіків віком до 25 років, які раніше мали статус обмежено придатних за станом здоров'я, а після червня 2024 року були визнані придатними до служби.

Детальніше про те, як змінилися правила мобілізації - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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