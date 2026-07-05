Не лише бензин. У РФ після атак дронів просіла ще одна важлива галузь

Аміачна селітра - це продукція подвійного призначення, яка потрібна як аграрному сектору, так і військово-промисловому комплексу.

За даними Росстату, за рік обсяги її виробництва в РФ зменшилися на 9%. Лише у травні падіння становило 14% у річному вимірі, що стало найгіршим показником від початку року.

У Центрі протидії дезінформації пов'язують ситуацію з українськими далекобійними ударами по російських промислових об'єктах. Офіційно ж у Росії пояснюють спад "позаплановими ремонтами".

Зокрема, нещодавно під удар потрапив хімічний комбінат "Азот" у Тульській області - один із найбільших російських виробників хімічної продукції, яку використовує ВПК РФ.

"Падіння виробництва в хіпромі РФ - ще одне свідчення ефективності українських далекобійних ударів. І хоча пропагандисти РФ намагаються робити вигляд, що українські БПЛА не несуть суттєвої шкоди, навіть офіційна статистика свідчить про прямо протилежне", - підсумували в ЦПД.