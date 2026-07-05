Не только бензин. В РФ после атак дронов просела еще одна важная отрасль

Аммиачная селитра – это продукция двойного назначения, которая нужна как аграрному сектору, так и военно-промышленному комплексу.

По данным Росстата, за год объемы ее производства в РФ снизились на 9%. Только в мае падение составило 14% в годовом измерении, что стало самым плохим показателем с начала года.

В Центре противодействия дезинформации связывают ситуацию с украинскими дальнобойными ударами по российским промышленным объектам. Официально же в России объясняют спад "внеплановых ремонтов".

В частности, недавно под удар попал химический комбинат "Азот" в Тульской области – один из крупнейших российских производителей химической продукции, используемой ВПК РФ.

"Падение производства в хипроме РФ - еще одно свидетельство эффективности украинских дальнобойных ударов. И хотя пропагандисты РФ пытаются делать вид, что украинские БПЛА не несут существенного ущерба, даже официальная статистика свидетельствует о прямо противоположном", - подытожили в ЦПИ.