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Не лише бензин. У РФ після атак дронів просіла ще одна важлива галузь

10:50 05.07.2026 Нд
2 хв
Проблеми з пальним доповнилися збоєм у хімічній галузі, яка працює і на потреби ВПК
aimg Марія Науменко
Не лише бензин. У РФ після атак дронів просіла ще одна важлива галузь Фото: український військовий запускає безпілотник (Getty Images)
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Росія отримала ще один сигнал про проблеми у воєнній економіці. Після паливної кризи статистика зафіксувала спад виробництва аміачної селітри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Аміачна селітра - це продукція подвійного призначення, яка потрібна як аграрному сектору, так і військово-промисловому комплексу.

За даними Росстату, за рік обсяги її виробництва в РФ зменшилися на 9%. Лише у травні падіння становило 14% у річному вимірі, що стало найгіршим показником від початку року.

У Центрі протидії дезінформації пов'язують ситуацію з українськими далекобійними ударами по російських промислових об'єктах. Офіційно ж у Росії пояснюють спад "позаплановими ремонтами".

Зокрема, нещодавно під удар потрапив хімічний комбінат "Азот" у Тульській області - один із найбільших російських виробників хімічної продукції, яку використовує ВПК РФ.

"Падіння виробництва в хіпромі РФ - ще одне свідчення ефективності українських далекобійних ударів. І хоча пропагандисти РФ намагаються робити вигляд, що українські БПЛА не несуть суттєвої шкоди, навіть офіційна статистика свідчить про прямо протилежне", - підсумували в ЦПД.

Крім того, The Economist зазначав, що українські далекобійні удари по Росії впливають на її економіку та військове виробництво сильніше, ніж вважалося раніше.

Видання підрахувало, що лише у 2025 році Україна завдала 658 ударів по цілях більш ніж за 100 км від кордону, а виробництво на російських НПЗ навесні впало на 15% у річному вимірі.

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