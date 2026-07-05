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Не только бензин. В РФ после атак дронов просела еще одна важная отрасль

10:50 05.07.2026 Вс
2 мин
Проблемы с горючим дополнились сбоем в химической отрасли, работающей и на нужды ВПК
aimg Мария Науменко
Не только бензин. В РФ после атак дронов просела еще одна важная отрасль Фото: украинский военный запускает беспилотник (Getty Images)
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Россия получила еще один сигнал о проблемах военной экономики. После топливного кризиса статистика зафиксировала спад производства аммиачной селитры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Аммиачная селитра – это продукция двойного назначения, которая нужна как аграрному сектору, так и военно-промышленному комплексу.

По данным Росстата, за год объемы ее производства в РФ снизились на 9%. Только в мае падение составило 14% в годовом измерении, что стало самым плохим показателем с начала года.

В Центре противодействия дезинформации связывают ситуацию с украинскими дальнобойными ударами по российским промышленным объектам. Официально же в России объясняют спад "внеплановых ремонтов".

В частности, недавно под удар попал химический комбинат "Азот" в Тульской области – один из крупнейших российских производителей химической продукции, используемой ВПК РФ.

"Падение производства в хипроме РФ - еще одно свидетельство эффективности украинских дальнобойных ударов. И хотя пропагандисты РФ пытаются делать вид, что украинские БПЛА не несут существенного ущерба, даже официальная статистика свидетельствует о прямо противоположном", - подытожили в ЦПИ.

Кроме того, The Economist отмечал, что украинские дальнобойные удары по России влияют на ее экономику и военное производство сильнее, чем считалось ранее.

Издание подсчитало, что только в 2025 году Украина нанесла 658 ударов по целям более чем в 100 км от границы, а производство на российских НПЗ весной упало на 15% в годовом исчислении.

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