UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Лише 22% ветеранів повертаються до тих професій, які мали до війни, - експерт

Фото: "Серце Азовсталі" засновано у 2023 році (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Українські ветерани після повернення до цивільного життя переважно обирають для себе нові професії. Лише 22% повертаються до діяльності, якою займалися до війни.

Про це розповіла голова наглядової ради проєкту "Серце Азовсталі" Наталія Ємченко, пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Delo.ua.

Так, за її словами, соціологічне дослідження, проведене торік, показало, що лише 22% ветеранів повертаються до тих професій, які мали до війни і є великий запит на зміни.

"Тому ми і приділяємо таку значну увагу саме профорієнтації. Це, по-перше, допомагає визначити, чим ветеран хоче займатися. А по-друге, чим він може бути корисним. Як на мене, коли ми поєднуємо ці два елементи, то в результаті маємо успішну самореалізацію, а не просто працевлаштування. Адже набагато легше стати успішним у тій справі, яка тобі більше подобається", - зазначила вона.  

Ємченко додала, що для успішного працевлаштування ветеранів важливе і соціальне налаштування, адже часто роботодавці бояться ризику "нестабільного" кандидата, який пережив війну.  

"Наш меседж: ветеран - це не ризик, а ресурс. Із гідною підтримкою та правильною комунікацією він дає цінність будь-якій організації", - додала Наталія Ємченко.

"Серце Азовсталі"

"Серце Азовсталі" - проєкт підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин, заснований у 2023 році Рінатом Ахметовим.

Організація розробила екосистему підтримки, яка включає фізичну та психологічну реабілітацію, протезування, власні квартири для оборонців з І та ІІ групою інвалідності, підтримку у здобутті освіти та працевлаштуванні тощо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МетінвестРінат АхметовВетерани