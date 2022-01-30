Лишат стратегических амбиций: ЕС разрабатывает новые санкции против России

Европейский Союз разрабатывает новые санкции против России. Ограничения нанесут российской экономике и финансам серьезный ущерб, а также лишат Москву товаров для реализации стратегических амбиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
"В рамках нашей работы по сдерживанию мы продвинулись в подготовке высокоэффективных ответных мер, которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе", - написал в своем блоге Боррель.
По его словам, также рассматриваются меры экспортного контроля, которые будут иметь долгосрочный эффект и лишат Россию товаров, "необходимых для реализации ее стратегических амбиций".
Боррель добавил, что страны-члены в Совете ЕС примут решение о введении санкций против России на основе его предложения. "Я тесно сотрудничаю с комиссией, чтобы наше совместное предложение о мерах последовало сразу за моим первым предложением об установлении экономических и финансовых санкций, и чтобы решения принимались как можно быстрее, если это потребуется", - добавил он.
Глава внешнеполитической службы добавил, что Россия ведет войну нервов и поэтому Евросоюз должен сохранить свои нервы. По его словам, в этом противостоянии ЕС делает все возможное, чтобы работали дипломатические пути решения конфликтных ситуаций.
Напомним, накануне глава Комитета по международным отношениям демократ Сената США Роберт Менендес допустил возможность введения санкций против России до ее вторжения в Украину.
Отметим, в случае вторжения России в Украину США введут самые мощные санкции, которые разрушат российскую экономику.