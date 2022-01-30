Лишат стратегических амбиций: ЕС разрабатывает новые санкции против России

"В рамках нашей работы по сдерживанию мы продвинулись в подготовке высокоэффективных ответных мер, которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе", - написал в своем блоге Боррель.

По его словам, также рассматриваются меры экспортного контроля, которые будут иметь долгосрочный эффект и лишат Россию товаров, "необходимых для реализации ее стратегических амбиций".

Боррель добавил, что страны-члены в Совете ЕС примут решение о введении санкций против России на основе его предложения. "Я тесно сотрудничаю с комиссией, чтобы наше совместное предложение о мерах последовало сразу за моим первым предложением об установлении экономических и финансовых санкций, и чтобы решения принимались как можно быстрее, если это потребуется", - добавил он.

Глава внешнеполитической службы добавил, что Россия ведет войну нервов и поэтому Евросоюз должен сохранить свои нервы. По его словам, в этом противостоянии ЕС делает все возможное, чтобы работали дипломатические пути решения конфликтных ситуаций.