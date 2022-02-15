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Только третий случай в истории. ОБСЕ применила механизм раннего предупреждения конфликтов

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид применила механизм раннего предупреждения конфликтов по ситуации в Украине. По его словам, это лишь третий случай в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время брифинга.

"Вчера мы воплотили еще один важный дипломатический шаг. Генеральный секретарь ОБСЕ применила инструментарий по раннему предупреждению конфликтов. Это лишь третий в истории случай практического применения этого инструментария ОБСЕ. Предыдущие два касались событий в зоне Нагорно-Карабахсткого конфликта в 2012 году, а также незаконного задержания Россией украинских моряков в 2018 году", - заявил министр.

Кулеба объяснил, что генсек ОБСЕ предупредила делегации о возможной эскалации вооруженного конфликта в Украине.

"На практике это означает, что генсекретарь ОБСЕ адресовала всем главам делегаций государств-участников специальное письмо, в котором привлекается внимание Постоянного совета ОБСЕ к росту напряжения и риска эскалации ситуации", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина ранее, сегодня Верховная Рада Украины приняла официальное обращение к ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО и Европарламенту. Нардепы призвали ужесточить санкции в отношении России.

Кроме того, 15 февраля должно состояться заседание ОБСЕ, которое созвала Украина после отказа России объяснить свою военную активность вблизи украинских границ.

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