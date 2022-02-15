Лише третій випадок в історії. ОБСЄ застосувала механізм раннього попередження конфліктів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що генеральний секретар ОБСЄ Гельґа Марія Шмід застосувала механізм раннього попередження конфліктів щодо ситуації в Україні. За його словами, це лише третій випадок в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час брифінгу.

"Вчора ми втілили ще один важливий дипломатичний крок. Генеральна секретарка ОБСЄ застосувала інструментарій з раннього попередження конфліктів. Це лише третій в історії випадок практичного застосування цього інструментарію ОБСЄ. Попередні два стосувалися подій у зоні Нагірно-Карабахсткого конфлікту у 2012 році, а також незаконного затримання Росією українських моряків у 2018 році", - заявив міністр.

Кулеба пояснив, що генсек ОБСЄ попередила делегації щодо можливої ескалації збройного конфлікту в Україні.

"На практиці це означає, що генеральна секретарка ОБСЄ адресувала всім главам делегацій держав-учасниць спеціальний лист, в якому привертається увага постійної Ради ОБСЄ до зростання напруги та ризику ескалації ситуації", - додав він.